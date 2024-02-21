Почти 2500 украинских грузовиков застряли на польско-украинской границе

Представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Общественное» заявил, что почти 2,5 тыс. грузовиков скопилось на шести заблокированных польскими фермерами пунктах пропуска на украинско-польской границе.

По его словам, количество направлений, заблокированных польскими фермерами на территории Польши, не увеличилось.

«Это шесть направлений. По состоянию на утро в очередях на территории Польши по всем направлениям в сторону Украины ожидает где-то 2,5 тыс. грузовых транспортных средств. Больше всего — напротив «Краковца», «Ягодина» и «Раввы-Русской», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что пассажирские и грузовые поезда едут в соответствии с графиком.

Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.

Также сообщалось, что украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.