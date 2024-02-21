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Гладков заявил о ранении женщины при обстреле ВСУ посёлка в Белгородской области

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о ранении женщины при обстреле ВСУ посёлка Ленинский.
Гладков заявил о ранении женщины при обстреле ВСУ посёлка в Белгородской области
  • РИА Новости

Как он написал в Telegram, по посёлку было выпущено шесть миномётных снарядов.

«Есть одна пострадавшая — жительница частного жилого дома, где снаряд пробил крышу. В результате взрыва у женщины закрытая черепно-мозговая травма и контузия», — отметил он.

По его словам, вся необходимая помощь была оказана на месте, от госпитализации пострадавшая отказалась.

Ранее корреспондент RT Иван Полянский показал кадры последствий обстрела нескольких районов Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

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