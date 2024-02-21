Корреспондент RT показал кадры последствий обстрела Донецка со стороны ВСУ

Корреспондент RT Иван Полянский показал кадры последствий обстрела нескольких районов Донецка со стороны Вооружённых сил Украины.

На кадрах видно, что прилёты пришлись на жилой двор и перекрёсток оживлённой улицы.

Жители рассказали корреспонденту, что взрыв был такой силы, что они замерли на месте.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что один человек погиб, ещё пятеро получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ.

Он подчеркнул, что военной целесообразности в новых ударах украинских военных по Донецку нет.