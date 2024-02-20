Пушилин заявил об отсутствии для ВСУ целесообразности в ударах по Донецку
- AP
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Об этом он рассказал РИА Новости.
«Две ракеты HIMARS, которые в районе библиотеки Крупской пролетели, говорят о том, что никакой военной целесообразности нет. Здесь мы только видим желание противника создать какой-то фон после их позорного бегства из Авдеевки», — сказал он.
При этом глава ДНР отметил, что если раньше ВСУ могли бить по Донецку простой артиллерией с сравнительно недорогими снарядами, то после освобождения Авдеевки это делать стало сложнее и украинцам уже приходится прибегать к дальнобойным, но более дорогим HIMARS для нанесения ударов по мирным жителям города.
Ранее Пушилин сообщил, что один человек погиб, ещё пятеро получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ.