Пушилин заявил об отсутствии для ВСУ целесообразности в ударах по Донецку

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что военной целесообразности в новых ударах украинских военных по Донецку нет и их можно объяснить лишь как попытку создать фон после позорного бегства ВСУ из Авдеевки.

Об этом он рассказал РИА Новости.

«Две ракеты HIMARS, которые в районе библиотеки Крупской пролетели, говорят о том, что никакой военной целесообразности нет. Здесь мы только видим желание противника создать какой-то фон после их позорного бегства из Авдеевки», — сказал он.

При этом глава ДНР отметил, что если раньше ВСУ могли бить по Донецку простой артиллерией с сравнительно недорогими снарядами, то после освобождения Авдеевки это делать стало сложнее и украинцам уже приходится прибегать к дальнобойным, но более дорогим HIMARS для нанесения ударов по мирным жителям города.

Ранее Пушилин сообщил, что один человек погиб, ещё пятеро получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ.