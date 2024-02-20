Пушилин: женщина ранена при обстреле ВСУ центра Донецка из РСЗО HIMARS
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«В результате обстрела противником центра Донецка двумя ракетами из РСЗО HIMARS у библиотеки имени Крупской ранена женщина», — говорится в сообщении.
По словам Пушилина, состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.
Он добавил, что одна из ракет попала в пешеходную зону перед библиотекой, вторая — во двор.
Ранее Пушилин сообщил, что один человек погиб, ещё пятеро получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ.