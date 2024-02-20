Пушилин: женщина ранена при обстреле ВСУ центра Донецка из РСЗО HIMARS

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по центру Донецка возле библиотеки, в результате чего мирная жительница получила ранение.

Об этом он написал в Telegram.

«В результате обстрела противником центра Донецка двумя ракетами из РСЗО HIMARS у библиотеки имени Крупской ранена женщина», — говорится в сообщении.

По словам Пушилина, состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

Он добавил, что одна из ракет попала в пешеходную зону перед библиотекой, вторая — во двор.

Ранее Пушилин сообщил, что один человек погиб, ещё пятеро получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ.