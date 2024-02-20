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Пушилин: женщина ранена при обстреле ВСУ центра Донецка из РСЗО HIMARS

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины нанесли удар из РСЗО HIMARS по центру Донецка возле библиотеки, в результате чего мирная жительница получила ранение.
Пушилин: женщина ранена при обстреле ВСУ центра Донецка из РСЗО HIMARS
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«В результате обстрела противником центра Донецка двумя ракетами из РСЗО HIMARS у библиотеки имени Крупской ранена женщина», — говорится в сообщении.

По словам Пушилина, состояние пострадавшей оценивается как средней степени тяжести.

Он добавил, что одна из ракет попала в пешеходную зону перед библиотекой, вторая — во двор. 

Ранее Пушилин сообщил, что один человек погиб, ещё пятеро получили ранения в результате обстрела Киевского района Донецка со стороны ВСУ.

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