Замглавы российского Министерства иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Украина за десять лет после «евромайдана» превратилась в нищую, вымирающую территорию.

Об этом дипломат сказал в беседе с РИА Новости.

Как отметил Галузин, после «евромайдана»

в стране начался крупномасштабный системный кризис, который заключается в бесконечном политическом хаосе, правовом нигилизме и разгуле ультранационализма.

«Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселённой республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее в МИД России уже отмечали, что Украина после «евромайдана» превратилась «в нищую, вымирающую территорию».