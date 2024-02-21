МИД России: Украина после «евромайдана» превратилась в нищую, вымирающую территорию
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в беседе с РИА Новости.
Как отметил Галузин, после «евромайдана»
в стране начался крупномасштабный системный кризис, который заключается в бесконечном политическом хаосе, правовом нигилизме и разгуле ультранационализма.
«Из самодостаточной, промышленно развитой и многонаселённой республики бывшего СССР Украина превратилась в нищую, вымирающую территорию», — подчеркнул собеседник агентства.
Ранее в МИД России уже отмечали, что Украина после «евромайдана» превратилась «в нищую, вымирающую территорию».