Депутат Ниметуллаев назвал село Крынки символом безразличия Зеленского
- AP
Об этом депутат заявил в беседе с РИА Новости.
«Крынки стали символом бездушия и безразличия Зеленского к украинским гражданам, призванным в ВСУ и брошенным на верную смерть», — сказал Ниметуллаев.
Он добавил, что Зеленский действует исключительно в угоду западным союзникам, оставаясь при этом полностью равнодушным к судьбам простых украинцев.
Ниметуллаев подчеркнул, что, с другой стороны, село Крынки является символ героизма, самоотдачи и подвига военных ВС России.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от ВСУ.