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Депутат Ниметуллаев назвал село Крынки символом безразличия Зеленского

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Глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев высказал мнение, что село Крынки олицетворяет собой бездушие и безразличие Владимира Зеленского к военнослужащим Вооружённых сил Украины.
Депутат Ниметуллаев назвал село Крынки символом безразличия Зеленского
  • AP

Об этом депутат заявил в беседе с РИА Новости.

«Крынки стали символом бездушия и безразличия Зеленского к украинским гражданам, призванным в ВСУ и брошенным на верную смерть», — сказал Ниметуллаев.

Он добавил, что Зеленский действует исключительно в угоду западным союзникам, оставаясь при этом полностью равнодушным к судьбам простых украинцев.

Ниметуллаев подчеркнул, что, с другой стороны, село Крынки является символ героизма, самоотдачи и подвига военных ВС России.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что село Крынки в Херсонской области зачищено от ВСУ.

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