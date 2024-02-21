МИД России: США не заинтересованы в мирном урегулировании вокруг Украины

Замглавы российского Министерства иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Россия не видит заинтересованности Соединённых Штатов и их союзников в мирном урегулировании ситуации вокруг Украины.

Об этом дипломат сказал в беседе с РИА Новости.

«Мы не видим признаков заинтересованности США и их сателлитов в мирном урегулировании кризиса вокруг Украины», — подчеркнул собеседник агентства.

Галузин отметил, что наибольшую выгоду из украинского конфликта извлекает Вашингтон, поскольку большая часть выделяемых на конфликт средств остаётся в США и стимулирует развитие американского военно-промышленного комплекса.

Также замглавы МИД отметил, что в Москве не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса за последние несколько месяцев.