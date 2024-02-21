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МИД России: США не заинтересованы в мирном урегулировании вокруг Украины

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Замглавы российского Министерства иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Россия не видит заинтересованности Соединённых Штатов и их союзников в мирном урегулировании ситуации вокруг Украины.
МИД России: США не заинтересованы в мирном урегулировании вокруг Украины
  • РИА Новости

Об этом дипломат сказал в беседе с РИА Новости.

«Мы не видим признаков заинтересованности США и их сателлитов в мирном урегулировании кризиса вокруг Украины», — подчеркнул собеседник агентства.

Галузин отметил, что наибольшую выгоду из украинского конфликта извлекает Вашингтон, поскольку большая часть выделяемых на конфликт средств остаётся в США и стимулирует развитие американского военно-промышленного комплекса.

Также замглавы МИД отметил, что в Москве не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса за последние несколько месяцев.

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