МИД России: США не заинтересованы в мирном урегулировании вокруг Украины
- РИА Новости
Об этом дипломат сказал в беседе с РИА Новости.
«Мы не видим признаков заинтересованности США и их сателлитов в мирном урегулировании кризиса вокруг Украины», — подчеркнул собеседник агентства.
Галузин отметил, что наибольшую выгоду из украинского конфликта извлекает Вашингтон, поскольку большая часть выделяемых на конфликт средств остаётся в США и стимулирует развитие американского военно-промышленного комплекса.
Также замглавы МИД отметил, что в Москве не слышали о каких-либо новых мирных предложениях по урегулированию украинского кризиса за последние несколько месяцев.