Шойгу: ВСУ впервые применили БПЛА «Баба-яга» для снабжения сил в Крынках

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что украинская армия впервые применила беспилотники «Баба-яга» для снабжения войск в Крынках Херсонской области.

Во время доклада российскому президенту Владимиру Путину он сообщил, что работа по выдавливанию ВСУ из населённого пункта была непростая, так как велись постоянные обстрелы, а работа артиллерии, FPV-дронов и БПЛА была активной.

«Пожалуй, впервые мы здесь увидели доставку боеприпасов — и боеприпасов, и продовольствия, и медикаментов — не только лодками, но и большими октокоптерами. Кто-то их называет «Баба-яга», — добавил Шойгу.

Ранее министр заявил, что ВС России фактически встали по всему побережью реки Конки.