МВД Белоруссии: в 2023 году в республике и в России предотвратили четыре теракта

Органы внутренних дел Белоруссии в 2023 году предотвратили четыре террористических акта, планировавшихся на территории республики и в России.

AFP

© Alexander NEMENOV

Об этом рассказал глава МВД Белоруссии Иван Кубраков во время совещания президента страны Александра Лукашенко с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности. Как передаёт агентство БЕЛТА слова министра, заказчиками терактов выступали украинские спецслужбы. Ранее Лукашенко заявил, что у бенефициаров конфликта на Украине нет интереса останавливать бойню.