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МВД Белоруссии: в 2023 году в республике и в России предотвратили четыре теракта

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Органы внутренних дел Белоруссии в 2023 году предотвратили четыре террористических акта, планировавшихся на территории республики и в России.
МВД Белоруссии: в 2023 году в республике и в России предотвратили четыре теракта
  • AFP
  • © Alexander NEMENOV

Об этом рассказал глава МВД Белоруссии Иван Кубраков во время совещания президента страны Александра Лукашенко с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.

Как передаёт агентство БЕЛТА слова министра, заказчиками терактов выступали украинские спецслужбы.

Ранее Лукашенко заявил, что у бенефициаров конфликта на Украине нет интереса останавливать бойню.

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