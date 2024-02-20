МВД Белоруссии: в 2023 году в республике и в России предотвратили четыре теракта
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Об этом рассказал глава МВД Белоруссии Иван Кубраков во время совещания президента страны Александра Лукашенко с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности.
Как передаёт агентство БЕЛТА слова министра, заказчиками терактов выступали украинские спецслужбы.
Ранее Лукашенко заявил, что у бенефициаров конфликта на Украине нет интереса останавливать бойню.