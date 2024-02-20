Лукашенко: бенефициары конфликта на Украине не хотят «останавливать бойню»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у бенефициаров конфликта на Украине нет интереса останавливать бойню.

«У бенефициаров войны нет интереса останавливать бойню внутри чужого для них народа. Слишком высоки ставки, да и доходы баснословные», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, цена одного артиллерийского снаряда НАТО калибром 155 мм с начала конфликта на Украине выросла в четыре раза.

«Особенность нынешней фазы цивилизационного противостояния Восток — Запад я бы хотел охарактеризовать так: маски полностью сброшены», — добавил белорусский лидер.

Он выразил уверенность, что аппетиты коллективного Запада будут только нарастать.