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Лукашенко: бенефициары конфликта на Украине не хотят «останавливать бойню»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у бенефициаров конфликта на Украине нет интереса останавливать бойню.
Лукашенко: бенефициары конфликта на Украине не хотят «останавливать бойню»
  • AFP
  • © Ilya PITALEV / SPUTNIK

«У бенефициаров войны нет интереса останавливать бойню внутри чужого для них народа. Слишком высоки ставки, да и доходы баснословные», — цитирует его БЕЛТА.

По словам Лукашенко, цена одного артиллерийского снаряда НАТО калибром 155 мм с начала конфликта на Украине выросла в четыре раза.

«Особенность нынешней фазы цивилизационного противостояния Восток — Запад я бы хотел охарактеризовать так: маски полностью сброшены», — добавил белорусский лидер.

Он выразил уверенность, что аппетиты коллективного Запада будут только нарастать.

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