Укроборонпром будет сотрудничать с европейским ракетостроительным концерном
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Там сообщили, что документ предусматривает совместное изучение программ или возможностей партнёрства в области противовоздушной обороны, в том числе для противодействия беспилотникам, передаёт ТАСС.
Отмечается, что потенциальными сферами сотрудничества являются исследование, разработка, производство и инвестиции.
Ранее сообщалось, что Rheinmetall собирается открыть завод по производству снарядов на Украине.