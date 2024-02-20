RT в Telegram
Подпишись

Укроборонпром будет сотрудничать с европейским ракетостроительным концерном

Короткая ссылка
Концерн «Украинская оборонная промышленность» и европейский производитель ракетных вооружений MBDA (MBDA Deutschland) подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом заявили в пресс-службе Укроборонпрома.
Укроборонпром будет сотрудничать с европейским ракетостроительным концерном
  • Gettyimages.ru
  • © Maryana Serdynska

Там сообщили, что документ предусматривает совместное изучение программ или возможностей партнёрства в области противовоздушной обороны, в том числе для противодействия беспилотникам, передаёт ТАСС.

Отмечается, что потенциальными сферами сотрудничества являются исследование, разработка, производство и инвестиции.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall собирается открыть завод по производству снарядов на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить