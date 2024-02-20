Укроборонпром будет сотрудничать с европейским ракетостроительным концерном

Концерн «Украинская оборонная промышленность» и европейский производитель ракетных вооружений MBDA (MBDA Deutschland) подписали меморандум о сотрудничестве. Об этом заявили в пресс-службе Укроборонпрома.

Там сообщили, что документ предусматривает совместное изучение программ или возможностей партнёрства в области противовоздушной обороны, в том числе для противодействия беспилотникам, передаёт ТАСС.

Отмечается, что потенциальными сферами сотрудничества являются исследование, разработка, производство и инвестиции.

Ранее сообщалось, что Rheinmetall собирается открыть завод по производству снарядов на Украине.