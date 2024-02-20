Посол Зварыч: Украина требует наказать польских фермеров за высыпание зерна

Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что Киев требует от Варшавы наказать протестующих польских фермеров, которые высыпали на землю украинское зерно.

В своей соцсети Х (Twitter) он написал, что украинская сторона решительно осуждает этот поступок, а правоохранители должны отреагировать и наказать фермеров.

«Полиция должна решительно реагировать и наказывать тех, кто нарушает закон. Стыд и позор», — добавил посол.

По мнению Зварыча, поведение польских фермеров является неуважением к труду аграриев Украины.

Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.