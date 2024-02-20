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Пушилин: специалисты изучают информацию о тайных тюрьмах ВСУ в Авдеевке

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Специалисты изучают информацию о тайных тюрьмах ВСУ в Авдеевке, комментарии последуют позже, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Пушилин: специалисты изучают информацию о тайных тюрьмах ВСУ в Авдеевке
  • AFP

«Эта информация сейчас вся изучается. Будут позже уже профильных специалистов соответствующие комментарии», — сказал глава республики РИА Новости.

О том, что в Авдеевке могут находиться тайные пыточные, в которых работали украинские силовики, сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Сейчас для сбора информации об этом нужно проводить работу с людьми из города, подчеркнул он.

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