RT в Telegram
Подпишись

Посол МИД Мирошник рассказал о тайных тюрьмах ВСУ в Авдеевке

Короткая ссылка
В Авдеевке могут находиться тайные пыточные, в которых работали украинские силовики, сейчас для сбора информации об этом нужно проводить работу с людьми из города, сообщил РИА Новости посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Посол МИД Мирошник рассказал о тайных тюрьмах ВСУ в Авдеевке
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

«Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки», — сказал Мирошник.

Предварительная информация о тайных захоронениях в городе уже есть, подчеркнул собеседник. Для изучения этих данных будет развёрнута работа.

По имеющимся данным, в Авдеевке вместе с военнослужащими Вооружённых сил Украины находились также канадские и грузинские наёмники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить