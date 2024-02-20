Посол МИД Мирошник рассказал о тайных тюрьмах ВСУ в Авдеевке
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«Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки», — сказал Мирошник.
Предварительная информация о тайных захоронениях в городе уже есть, подчеркнул собеседник. Для изучения этих данных будет развёрнута работа.
По имеющимся данным, в Авдеевке вместе с военнослужащими Вооружённых сил Украины находились также канадские и грузинские наёмники.