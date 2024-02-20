Погранслужба Украины: польские фермеры ужесточили блокировку движения на границе
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«Польские забастовщики приступили к более жёсткому ограничению движения транспортных средств на границе с Украиной», — говорится в заявлении в Telegram.
Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.
Также сообщалось, что протестующие польские фермеры перегородили сеном дорогу на границе с Украиной и жгут костры.