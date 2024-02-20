Киев призвал Еврокомиссию повлиять на протестующих польских фермеров

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила в своих соцсетях, что пожаловалась в Еврокомиссию на протесты польских фермеров на украинско-польской границе и призвала принять против них меры.

«Украинские власти проинформировали Еврокомиссию о ситуации с блокадой польско-украинской границы, и мы надеемся на решительный ответ», — цитирует её РИА Новости.

Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.

Также сообщалось, что украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.