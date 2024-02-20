Шмыгаль: Украина потеряла почти треть экономики и 3,5 млн рабочих мест

Украина за два года потеряла почти треть экономики и 3,5 млн рабочих мест, утверждает украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

В интервью NHK он заявил, что это произошло на фоне боевых действий.

«Мы потеряли 30% нашей экономики, около 20% территорий и потеряли 3,5 миллиона рабочих мест», — сказал украинский премьер.

Шмыгаль также пожаловался на нехватку боеприпасов во всём мире, включая Европейский союз.

Премьер Украины также рассказал, что власти страны изучают опыт Японии, чтобы продемонстрировать миру «украинское экономическое чудо».