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Взорвавшего гранату в Закарпатье депутата перевели в СИЗО

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Депутата партии «Слуга народа» Сергея Батрина, который взорвал в декабре гранаты в здании сельсовета в Закарпатье, перевели из больницы в СИЗО, заявил депутат Ужгородского горсовета Виталий Глагола.
Взорвавшего гранату в Закарпатье депутата перевели в СИЗО
  • Gettyimages.ru
  • © Nicholas Nace

«Депутата Керецковского сельского совета Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат в зале заседаний сельсовета, перевели из спецпалаты больницы в следственный изолятор», — приводит его слова кр.ua.

15 декабря депутат в Закарпатье взорвал гранаты в ходе заседания сессии, ранения получили 26 человек.

Позже Служба безопасности Украины начала расследование подрыва гранат в сельсовете Закарпатья, инцидент расценивается как теракт

16 декабря взорвавший гранаты в сельсовете Закарпатья депутат пришёл в сознание.

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