Взорвавшего гранату в Закарпатье депутата перевели в СИЗО
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«Депутата Керецковского сельского совета Сергея Батрина, подозреваемого в подрыве гранат в зале заседаний сельсовета, перевели из спецпалаты больницы в следственный изолятор», — приводит его слова кр.ua.
15 декабря депутат в Закарпатье взорвал гранаты в ходе заседания сессии, ранения получили 26 человек.
Позже Служба безопасности Украины начала расследование подрыва гранат в сельсовете Закарпатья, инцидент расценивается как теракт.
16 декабря взорвавший гранаты в сельсовете Закарпатья депутат пришёл в сознание.