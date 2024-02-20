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Лукашенко: Польша пытается вербовать белорусских высокопоставленных чиновников

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках Польши вербовать белорусских высокопоставленных чиновников.
Лукашенко: Польша пытается вербовать белорусских высокопоставленных чиновников
  • AFP
  • © Ilya PITALEV / SPUTNIK

Об этом белорусский лидер сказал в ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Белоруссии.

«Варшава пытается завербовать высокопоставленных белорусских чиновников», — цитирует его агентство БЕЛТА.

Лукашенко уточнил, что Польша пытается заменить завербованными чиновниками бежавших из Белоруссии представителей оппозиции.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что опасения о возможности начала третьей мировой войны небезосновательны.

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