Лукашенко: армия Белоруссии получила два дивизиона комплексов «Искандер»
- РИА Новости
Об этом белорусский лидер сказал в ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Белоруссии.
Как отметил Лукашенко, Белоруссия занимается усилением своего военно-технического потенциала, поэтому в армию продолжается поставка новых образцов техники.
«На вооружение поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов «Искандер-М». На территории страны размещено тактическое ядерное оружие», — приводит его слова агентство БЕЛТА.
Ранее белорусские военные в ходе сборов на базе Осиповичского гарнизона ознакомились с поступившими на вооружение образцами ракетного комплекса «Искандер».