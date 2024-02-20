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Лукашенко: армия Белоруссии получила два дивизиона комплексов «Искандер»

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Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил, что на вооружение армии Белоруссии поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов «Искандер-М».
Лукашенко: армия Белоруссии получила два дивизиона комплексов «Искандер»
  • РИА Новости

Об этом белорусский лидер сказал в ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности Белоруссии.

Как отметил Лукашенко, Белоруссия занимается усилением своего военно-технического потенциала, поэтому в армию продолжается поставка новых образцов техники.

«На вооружение поступили два зенитных ракетных дивизиона С-400 и два дивизиона ракетных комплексов «Искандер-М». На территории страны размещено тактическое ядерное оружие», — приводит его слова агентство БЕЛТА.

Ранее белорусские военные в ходе сборов на базе Осиповичского гарнизона ознакомились с поступившими на вооружение образцами ракетного комплекса «Искандер».

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