Вооружённые силы Украины за сутки потеряли свыше 115 военнослужащих на Купянском направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин.

Кроме того, были уничтожены танк Leopard противника, два БТР, четыре автомобиля, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица «Д-20».

Также российскими военными была ликвидирована самоходная артиллерийская установка Krab ВСУ в районе урочища Кринички.

Ранее ВС России улучшили позиции по переднему краю на Донецком направлении.