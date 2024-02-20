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ВСУ за сутки потеряли более 115 военнослужащих на Купянском направлении

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Вооружённые силы Украины за сутки потеряли свыше 115 военнослужащих на Купянском направлении.

Об этом, как информирует ТАСС, сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин.

Кроме того, были уничтожены танк Leopard противника, два БТР, четыре автомобиля, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица «Д-20».

Также российскими военными была ликвидирована самоходная артиллерийская установка Krab ВСУ в районе урочища Кринички.

Ранее ВС России улучшили позиции по переднему краю на Донецком направлении.

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