ВСУ за сутки потеряли более 115 военнослужащих на Купянском направлении
Об этом, как информирует ТАСС, сообщил старший офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин.
Кроме того, были уничтожены танк Leopard противника, два БТР, четыре автомобиля, САУ «Акация» и «Гвоздика», а также гаубица «Д-20».
Также российскими военными была ликвидирована самоходная артиллерийская установка Krab ВСУ в районе урочища Кринички.
Ранее ВС России улучшили позиции по переднему краю на Донецком направлении.