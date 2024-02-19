RT в Telegram
Подпишись

ВС России улучшили позиции по переднему краю на Донецком направлении

Короткая ссылка
Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
ВС России улучшили позиции по переднему краю на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВСУ потеряли за сутки до 275 человек убитыми и ранеными.

Также сообщается, что бойцы ВС России из группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям военных и техники ВСУ на Авдеевском направлении, там ударам подверглись части 71-й егерской, 23-й механизированной бригад и 116-й бригады теробороны Украины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить