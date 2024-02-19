ВС России улучшили позиции по переднему краю на Донецком направлении

Российские войска улучшили положение по переднему краю на Донецком направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю», — говорится в заявлении.

Отмечается, что ВСУ потеряли за сутки до 275 человек убитыми и ранеными.

Также сообщается, что бойцы ВС России из группировки «Центр» нанесли поражение скоплениям военных и техники ВСУ на Авдеевском направлении, там ударам подверглись части 71-й егерской, 23-й механизированной бригад и 116-й бригады теробороны Украины.