«Судебно-юридическая газета»: Киев хочет привлечь женщин к допризывному обучению

Правительство Украины предлагает Минобороны страны до лета разработать предложение по привлечению женщин к допризывной подготовке.

Об этом сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета», передаёт РИА Новости.

Отмечается, что ведомство должно разработать изменения до июня 2024 года.

Кроме того, по данным агентства, планируется разработка законопроекта о том, что военные должны сообщать, по какому адресу зарегистрированы члены их семей.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська предложил мобилизовать заключённых и выдать им лопаты, если власти боятся вооружать их.