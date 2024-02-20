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«Судебно-юридическая газета»: Киев хочет привлечь женщин к допризывному обучению

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Правительство Украины предлагает Минобороны страны до лета разработать предложение по привлечению женщин к допризывной подготовке.

Об этом сообщает украинское издание «Судебно-юридическая газета», передаёт РИА Новости.

Отмечается, что ведомство должно разработать изменения до июня 2024 года.

Кроме того, по данным агентства, планируется разработка законопроекта о том, что военные должны сообщать, по какому адресу зарегистрированы члены их семей.

Ранее глава Минюста Украины Денис Малюська предложил мобилизовать заключённых и выдать им лопаты, если власти боятся вооружать их.

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