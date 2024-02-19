Офицер ВСУ: ВС России умеют изолировать противника и «уничтожать логистику»

Российские военные научились «изолировать поле боя» и уничтожать логистику украинских войск, сообщил «СТРАНА.ua» один из офицеров ВСУ.

Комментируя успех ВС России в Авдеевке, собеседник рассказал, что из-за действий российских военных подразделения ВСУ не получали в нужном количестве пополнения и боеприпасы.

Из-за этого силы истощались и образовывались бреши. Среди других сильных сторон ВС России украинский офицер назвал преимущества в вооружениях и способность наносить удары сразу после обнаружения цели.

Министерство обороны России ранее опубликовало ещё одно видео с брошенной военной техникой ВСУ в пригородах Авдеевки после бесконтрольного бегства украинских военных из города.