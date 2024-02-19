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Военкор RT Жданов: в Авдеевке могут скрываться украинские военные

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Военкор RT Игорь Жданов, прибывший в Авдеевку, сообщает, что брошенные командованием украинские военные всё ещё могут скрываться в городе. Вероятно, они хотят замаскироваться под местных жителей и выйти из города — такой приём ВСУ уже применяли в других городах ДНР.
Военкор RT Жданов: в Авдеевке могут скрываться украинские военные
  • AP
  • © Russian Defense Ministry Press Service

Сейчас в Авдеевке, помимо других подразделений, работает отряд спецназа «Викинг». Главная его задача — расчистить завалы и освободить тех, кто ещё может оставаться в подвалах, сообщил военкор.

«Поскольку здесь, предположительно, осталось много украинских военных, брошенных своим командованием, они сейчас могут прятаться в подвалах и, возможно, ищут гражданскую одежду, чтобы замаскироваться под местных жителей и эвакуироваться сначала в Россию, а потом в другие страны или, возможно, вернуться домой — попытаться пробраться обратно на Украину», — сказал Жданов.

Военкор RT Виктор Мирошников также одним из первых побывал в освобождённой Авдеевке, там он обнаружил машины с польскими номерами, которые расстреливали украинские военные во время бегства, «чтобы никому не достались».

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