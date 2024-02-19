Военкор RT Мирошников одним из первых побывал в освобождённой Авдеевке
- РИА Новости
- © Министерство обороны РФ
«Тяжело на это всё смотреть», — сказал военкор, показывая разрушенные дома.
По его словам, местным жителям приходилось тратить по несколько часов, чтобы под обстрелами перебежками добираться от одного до другого дома за водой: настолько интенсивной тут была стрельба артиллерии.
На видео, которое публикует RT, показаны последствия боёв в городе.
Сейчас инженеры занимаются разминированием дорог и зданий в освобождённом городе.
17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.