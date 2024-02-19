Учащиеся школы при посольстве России в США написали письма военным в зоне СВО

Учащиеся школы при посольстве России в США написали и отправили письма российским военнослужащим — участникам специальной военной операции в рамках Всероссийской акции «Письмо солдату».

Как рассказал один из учеников пятого класса Георгий, в своём письме российским солдатам он пожелал им поскорее вернуться домой, а также выразил желание стать таким же храбрым, как они.

«Хочу пожелать солдату, чтобы он пришёл здоровым и с победой», — сказала ещё одна ученица пятого класса школы при посольстве России в США Диана.

Как рассказывают сами бойцы, они очень ценят эти письма.

«В первую очередь, большое спасибо их родителям за правильное патриотическое воспитание. Сердце радуется. Это очень положительно влияет на нас. Очень приятно. Большое спасибо!» — поделился наводчик-оператор танка с позывным Алладин.

Письма детей доходят, хоть и редко, даже тем, кто сражается с противником лицом к лицу. В блиндажи и окопы такие послания доставить нелегко.

Ранее военный корреспондент RT Валентин Горшенин доставил бойцу Вооружённых сил России в зону специальной военной операции письмо его восьмилетней дочери.