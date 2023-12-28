Военкор RT доставил российскому бойцу в зону СВО письмо его дочери
- РИА Новости
Восьмилетняя Вика из Москвы написала новогоднее письмо Деду Морозу, в котором попросила подарок не для себя, а для папы — бойца группировки «Днепр», находящегося в зоне спецоперации.
«Передай папе, чтобы вернулся с победой. Я его очень сильно жду», — говорится в письме.
Военкор Горшенин доставил письмо девочки в зону СВО, что стало новогодним сюрпризом для её отца.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что танкистам Западной группировки войск вручили государственные награды на передовой.