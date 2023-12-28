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Военкор RT доставил российскому бойцу в зону СВО письмо его дочери

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Военный корреспондент RT Валентин Горшенин доставил бойцу Вооружённых сил России в зону специальной военной операции письмо его восьмилетней дочери.
Военкор RT доставил российскому бойцу в зону СВО письмо его дочери
  • РИА Новости

Восьмилетняя Вика из Москвы написала новогоднее письмо Деду Морозу, в котором попросила подарок не для себя, а для папы — бойца группировки «Днепр», находящегося в зоне спецоперации.

«Передай папе, чтобы вернулся с победой. Я его очень сильно жду», — говорится в письме.

Военкор Горшенин доставил письмо девочки в зону СВО, что стало новогодним сюрпризом для её отца.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что танкистам Западной группировки войск вручили государственные награды на передовой.

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