Военкор RT доставил российскому бойцу в зону СВО письмо его дочери

Военный корреспондент RT Валентин Горшенин доставил бойцу Вооружённых сил России в зону специальной военной операции письмо его восьмилетней дочери.

Восьмилетняя Вика из Москвы написала новогоднее письмо Деду Морозу, в котором попросила подарок не для себя, а для папы — бойца группировки «Днепр», находящегося в зоне спецоперации.

«Передай папе, чтобы вернулся с победой. Я его очень сильно жду», — говорится в письме.

Военкор Горшенин доставил письмо девочки в зону СВО, что стало новогодним сюрпризом для её отца.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что танкистам Западной группировки войск вручили государственные награды на передовой.