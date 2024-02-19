RT в Telegram
Подпишись

Медведев представил Путину доклад с идеями по улучшению общей ситуации на СВО

Короткая ссылка
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил что представил российскому президенту Владимиру Путину доклад с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию спецоперации.
Медведев представил Путину доклад с идеями по улучшению общей ситуации на СВО
  • РИА Новости
  • © Алексей Никольский

По его словам, соответствующие идеи у него возникли после того, как он посетил ряд российских предприятий, производящих средства РЭБ, а также после бесед со специалистами. 

«Были высказаны некоторые идеи, которые, на мой взгляд, могут улучшить общую ситуацию. Я сейчас не буду раскрывать, это закрытая история. Я доклад сделал Верховному главнокомандующему по этому поводу», — цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем, которые применяются в зоне спецоперации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить