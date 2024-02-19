Медведев представил Путину доклад с идеями по улучшению общей ситуации на СВО
- РИА Новости
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По его словам, соответствующие идеи у него возникли после того, как он посетил ряд российских предприятий, производящих средства РЭБ, а также после бесед со специалистами.
«Были высказаны некоторые идеи, которые, на мой взгляд, могут улучшить общую ситуацию. Я сейчас не буду раскрывать, это закрытая история. Я доклад сделал Верховному главнокомандующему по этому поводу», — цитирует Медведева РИА Новости.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем, которые применяются в зоне спецоперации.