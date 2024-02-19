Медведев представил Путину доклад с идеями по улучшению общей ситуации на СВО

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил что представил российскому президенту Владимиру Путину доклад с идеями, которые могут улучшить общую ситуацию спецоперации.

По его словам, соответствующие идеи у него возникли после того, как он посетил ряд российских предприятий, производящих средства РЭБ, а также после бесед со специалистами.

«Были высказаны некоторые идеи, которые, на мой взгляд, могут улучшить общую ситуацию. Я сейчас не буду раскрывать, это закрытая история. Я доклад сделал Верховному главнокомандующему по этому поводу», — цитирует Медведева РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству максимально активизировать процесс модернизации существующих боевых систем, которые применяются в зоне спецоперации.