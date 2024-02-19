Мишустин поручил активизировать процесс модернизации боевых систем для СВО
Во время открытия заседания координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил России, других войск, воинских формирований и органов он отметил, что в текущем году планируется нарастить поставки почти всех материально-технических ресурсов.
По словам Мишустина, такая работа позволяет российскому оборонно-промышленному комплексу повысить эффективность техники и оборудования на фронте.
Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил о кратном росте производства вооружения и боеприпасов в России.