В ДНР сообщили о 73 подавленных силами ПВО беспилотниках ВСУ за выходные

Силы ПВО России подавили 73 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины за выходные в районе ряда населённых пунктов в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили со ссылкой на региональное управление ФСБ в пресс-службе Штаба обороны ДНР, украинские беспилотники были обнаружены и подавлены над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.

«Из них один ударный дрон типа «Баба-яга», несущий на себе самодельные взрывные устройства на базе термобарической гранаты ТБГ-7 и авиабомбы ПТАБ-2,5КО, перехвачен и обезврежен взрывотехниками УФСБ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о британском беспилотнике-камикадзе, который перехватили в Новоазовском районе ДНР.