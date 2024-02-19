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В ДНР сообщили о 73 подавленных силами ПВО беспилотниках ВСУ за выходные

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Силы ПВО России подавили 73 беспилотных летательных аппарата Вооружённых сил Украины за выходные в районе ряда населённых пунктов в Донецкой Народной Республике.
В ДНР сообщили о 73 подавленных силами ПВО беспилотниках ВСУ за выходные
  • РИА Новости

Как сообщили со ссылкой на региональное управление ФСБ в пресс-службе Штаба обороны ДНР, украинские беспилотники были обнаружены и подавлены над Донецком, Макеевкой и Ясиноватой.

«Из них один ударный дрон типа «Баба-яга», несущий на себе самодельные взрывные устройства на базе термобарической гранаты ТБГ-7 и авиабомбы ПТАБ-2,5КО, перехвачен и обезврежен взрывотехниками УФСБ», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о британском беспилотнике-камикадзе, который перехватили в Новоазовском районе ДНР.

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