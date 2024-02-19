Кириллов: у ВСУ есть аналог вещества «Табун», применявшегося фашистами
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«Хотел бы обратить внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун», — сказал он.
Кириллов подчеркнул, что данное вещество включено в список 1 Конвенции о запрещении химического оружия.
Также военачальник заявил, что Соединённые Штаты всё ещё сохраняют высокотоксичные реакционные массы от уничтоженного страной химического оружия.