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Кириллов: у ВСУ есть аналог вещества «Табун», применявшегося фашистами

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Украинские военные обладают аналогом боевого отравляющего вещества «Табун», который применяли войска нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Кириллов: у ВСУ есть аналог вещества «Табун», применявшегося фашистами
  • AP
  • © Roman Chop

«Хотел бы обратить внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун», — сказал он.

Кириллов подчеркнул, что данное вещество включено в список 1 Конвенции о запрещении химического оружия.

Также военачальник заявил, что Соединённые Штаты всё ещё сохраняют высокотоксичные реакционные массы от уничтоженного страной химического оружия.

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