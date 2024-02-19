Украинские военные обладают аналогом боевого отравляющего вещества «Табун», который применяли войска нацистской Германии во время Великой Отечественной войны. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Хотел бы обратить внимание на заявление представителей ВСУ о наличии в их распоряжении подобных соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун», — сказал он.

Кириллов подчеркнул, что данное вещество включено в список 1 Конвенции о запрещении химического оружия.

Также военачальник заявил, что Соединённые Штаты всё ещё сохраняют высокотоксичные реакционные массы от уничтоженного страной химического оружия.