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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на жилой район Донецка

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Украинская армия сбросила боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на жилой район Донецка
  • AP
  • © Libkos

В своём Telegram-канале он сообщил, что подразделения ВСУ атаковали посёлок шахты Абакумова.

Также Кулемзин призвал местных жителей быть осторожными.

Ранее сообщалось, что в ДНР перехватили британский дрон, который готовил атаку на Мариуполь.

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