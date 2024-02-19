ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на жилой район Донецка
Украинская армия сбросила боеприпас с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
- AP
- © Libkos
В своём Telegram-канале он сообщил, что подразделения ВСУ атаковали посёлок шахты Абакумова.
Также Кулемзин призвал местных жителей быть осторожными.
Ранее сообщалось, что в ДНР перехватили британский дрон, который готовил атаку на Мариуполь.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен