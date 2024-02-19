В Херсоне заявили о повреждении припортовой инфраструктуры

Припортовая инфраструктура повреждена в городе Херсоне, находящемся под контролем украинской армии, заявил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

В своём Telegram-канале он написал, что повреждённый объект находится в районе порта Херсона.

Других подробностей не приводится.

Ранее назначенный украинскими властями чиновник Роман Мрочко сообщил, что в Херсоне произошло несколько взрывов.