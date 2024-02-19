Серия взрывов произошла в Херсоне

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошло несколько взрывов. Об этом заявил назначенный украинскими властями чиновник Роман Мрочко.

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«В Херсоне прогремело несколько взрывов в прибрежных зонах», — приводит ТАСС его слова. Ранее глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил, что на промышленном предприятии во Львове произошёл взрыв.