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Серия взрывов произошла в Херсоне

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В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошло несколько взрывов. Об этом заявил назначенный украинскими властями чиновник Роман Мрочко.
Серия взрывов произошла в Херсоне
  • © AP Photo / Efrem Lukatsky

«В Херсоне прогремело несколько взрывов в прибрежных зонах», — приводит ТАСС его слова.

Ранее глава Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил, что на промышленном предприятии во Львове произошёл взрыв.

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