Украинские издания пожаловались на взлом их соцсетей

Украинские издания «Украинская правда» и Liga.net заявили, что их страницы в соцсетях взломали и разместили на них статьи о потерях элитных подразделений ВСУ в Авдеевке.

Журналисты изданий утверждают, что опубликованные сообщения являются «российской дезинформацией». Материалы уже удалили, но скриншоты разошлись в сети.

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

Как подчеркнуло российское Министерство обороны, приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки был выпущен только спустя сутки после начавшегося неконтролируемого бегства ВСУ.

Также в оборонном ведомстве подчеркнули, что освобождение города российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.