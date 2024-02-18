В Раде призвали вернуть Украине ядерное оружие

Украине необходимо вернуть ядерное оружие, поскольку это — «единственная опция для выживания» страны. Такую точку зрения высказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

По его словам, если Североатлантический альянс не хочет принимать Украину, значит, ей нужно делать ракеты. Гончаренко при этом уточнил, что речь идёт не о массовом производстве.

«Нам не надо тысячи. Нам надо 20. Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — написал он в личном Telegram-канале.

Ранее в Министерстве обороны Украины заявили, что Россия должна отказаться от имеющегося у неё на вооружении ядерного оружия.

* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.