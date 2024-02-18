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Полковник Матвийчук допустил разрешение конфликта на Украине за три месяца

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Полковник в отставке Анатолий Матвийчук согласился с мнением главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что украинский конфликт можно разрешить за три месяца без поддержки Киева Западом.
Полковник Матвийчук допустил разрешение конфликта на Украине за три месяца
  • Gettyimages.ru

В разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт сказал: «действительно, оборона украинской армии сыпется».

Собеседник также назвал такие факторы, как нехватка боеприпасов и нехватка мотивированных и стойких резервов, которые могли бы заменить тех, которые уничтожены и сдаются в плен.

«Очень многие, которые сегодня сдаются в плен, открыто заявляют, что они не видят перспектив дальнейшей борьбы», — продолжил Матвийчук.

На Мюнхенской конференции по безопасности Жозеп Боррель сказал, что ситуация на поле боя в ходе конфликта на Украине «будет решена в течение трёх месяцев». Он не уточнил, какие, по его мнению, будут итоги конфликта.

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