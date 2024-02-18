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Сальдо рассказал о судьбе взятой в плен на левом берегу Днепра женщины из ВСУ

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Украинская военнослужащая, которую ВСУ бросили на поле боя на левом берегу Днепра в Херсонской области, находится в госпитале, сообщил глава региона Владимир Сальдо.
Сальдо рассказал о судьбе взятой в плен на левом берегу Днепра женщины из ВСУ
  • РИА Новости

«Эта женщина пока что продолжает лечение в российском военном госпитале», — сказал губернатор РИА Новости.

Раненую женщину, брошенную сослуживцами, взяли в плен в конце декабря прошлого года, напоминает агентство.

Группа украинских военных из 119-й бригады теробороны ВСУ ранее записала видеообращение, в котором заявила о желании сложить оружие из-за равнодушия руководства страны и «мясных штурмов», в которые командование отправляет бойцов.

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