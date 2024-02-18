Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак попал в базу «Миротворца»

Базу украинского сайта «Миротворец», куда вносятся данные людей, признанных создателями ресурса врагами страны, пополнил вице-спикер нижней палаты парламента Польши (сейм) Кшиштоф Босак.

По данным ТАСС, в базу данных ресурса Босака внесли 29 ноября 2023 года за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины».

В частности, вице-спикера обвиняют в организации блокады КПП на границе с Украиной, а также подозревают в «сотрудничестве со спецслужбами России».

Ранее стало известно о включении в базу данных «Миротворца» взявшего у президента России Владимира Путина интервью американского журналиста Такера Карлсона.