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Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак попал в базу «Миротворца»

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Базу украинского сайта «Миротворец», куда вносятся данные людей, признанных создателями ресурса врагами страны, пополнил вице-спикер нижней палаты парламента Польши (сейм) Кшиштоф Босак.
Вице-спикер польского сейма Кшиштоф Босак попал в базу «Миротворца»
  • Gettyimages.ru

По данным ТАСС, в базу данных ресурса Босака внесли 29 ноября 2023 года за «участие в актах гуманитарной агрессии против Украины».

В частности, вице-спикера обвиняют в организации блокады КПП на границе с Украиной, а также подозревают в «сотрудничестве со спецслужбами России».

Ранее стало известно о включении в базу данных «Миротворца» взявшего у президента России Владимира Путина интервью американского журналиста Такера Карлсона.

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