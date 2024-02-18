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Суд в Абхазии объяснил выход на свободу осуждённого за изнасилование россиянки

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Верховный суд Абхазии не смягчал приговора Эдгару Абухбе, которого приговорили к девяти годам лишения свободы за изнасилование в 2019 году туристки из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд в Абхазии объяснил выход на свободу осуждённого за изнасилование россиянки
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что девять лет насильнику назначили, поскольку на момент совершения преступления он был несовершеннолетним. Согласно действующему в республике законодательству, наказание в таком случае не может превышать десять лет.

Также в пресс-службе суда отметили, что в Абхазии нет колоний, только СИЗО, и из-за этого год заключения при общем режиме идёт за два, при строгом — за три.

«Потому Абухба должен был отсидеть 4,5 года из девяти лет, и этот срок заканчивался 2 февраля», — заключил собеседник агентства.

Ранее в МИД России предостерегли граждан о рисках при поездках в Абхазию после информации об освобождении в республике насильника, совершившего преступление в отношении россиянки. Сообщалось, что он вышел на свободу после смягчения приговора.

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