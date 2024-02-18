Минобороны России опубликовало кадры беспорядочного бегства ВСУ из Авдеевки

Министерство обороны России опубликовало кадры бегства украинских военных из Авдеевки ещё до приказа главкома ВСУ Александра Сырского.

В ведомстве подчеркнули, что под огнём ВС России сбежать смогли лишь отдельные разрозненные формирования. Они при этом бросали вооружение и военную технику.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о взятии Авдеевки. По данным российского Министерства обороны, ВСУ в боях за Авдеевку за сутки потеряли более 1,5 тыс. военнослужащих.

Также в оборонном ведомстве России подчеркнули, что освобождение Авдеевки российскими войсками позволило отодвинуть линию фронта от Донецка.