МО: военный ВС России дважды вызвал на себя огонь «Градов», спасая сослуживцев
- РИА Новости
Об этом рассказал сам военнослужащий в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале российского Министерства обороны.
По словам Пивоварова, его рота попала в окружение в лесополосе, куда украинские войска зашли на танках и БТР.
«Когда уже заканчивались боеприпасы, не было уже даже чем отстреливаться, принял решение вызвать огонь на себя», — сказал военный.
Пивоваров добавил, что в какой-то момент отдал своим подчинённым команду отходить и занять более выгодные позиции, однако они не послушали его с первого раза, поэтому военному пришлось повторить свой приказ.
Олег Пивоваров награждён Золотой звездой Героя России.
Ранее бойцов танковой дивизии группировки войск «Запад» наградили в зоне СВО.
Также инженеры группировки «Центр» получили награды за разминирование в зоне СВО.