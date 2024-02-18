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МО: военный ВС России дважды вызвал на себя огонь «Градов», спасая сослуживцев

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Командир мотострелковой роты Вооружённых сил России капитан Олег Пивоваров приказал оказавшимся в окружении подчинённым выходить, а сам вызвал на себя огонь РСЗО «Град».
МО: военный ВС России дважды вызвал на себя огонь «Градов», спасая сослуживцев
  • РИА Новости

Об этом рассказал сам военнослужащий в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале российского Министерства обороны.

По словам Пивоварова, его рота попала в окружение в лесополосе, куда украинские войска зашли на танках и БТР.

«Когда уже заканчивались боеприпасы, не было уже даже чем отстреливаться, принял решение вызвать огонь на себя», — сказал военный.

Пивоваров добавил, что в какой-то момент отдал своим подчинённым команду отходить и занять более выгодные позиции, однако они не послушали его с первого раза, поэтому военному пришлось повторить свой приказ.

Олег Пивоваров награждён Золотой звездой Героя России.

Ранее бойцов танковой дивизии группировки войск «Запад» наградили в зоне СВО.

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