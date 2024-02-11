Бойцов танковой дивизии группировки войск «Запад» наградили в зоне СВО
Как сообщили в Министерстве обороны России, бойцам вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества».
«Нескольких военнослужащих удостоили знаков отличия ордена Святого Георгия — Георгиевскими крестами IV степени», — отметили в министерстве.
В оборонном ведомстве добавили, что сразу по окончании награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач.
Ранее сообщалось о награждении в зоне проведения специальной военной операции уссурийских десантников-гвардейцев.