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Бойцов танковой дивизии группировки войск «Запад» наградили в зоне СВО

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Боевые государственные и ведомственные награды вручили отличившимся в зоне проведения СВО артиллеристам, мотострелкам, танкистам, медикам и связистам танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад».
Бойцов танковой дивизии группировки войск «Запад» наградили в зоне СВО

Как сообщили в Министерстве обороны России, бойцам вручили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За укрепление боевого содружества».

«Нескольких военнослужащих удостоили знаков отличия ордена Святого Георгия — Георгиевскими крестами IV степени», — отметили в министерстве.

В оборонном ведомстве добавили, что сразу по окончании награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач.

Ранее сообщалось о награждении в зоне проведения специальной военной операции уссурийских десантников-гвардейцев.

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