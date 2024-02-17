Власти ДНР: ВСУ потеряли сотни бойцов в попытках вывести войска из-под Донецка
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Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Пытаются вывести свои подразделения из-под Донецка... Менее чем за сутки, по самым скромным подсчётам, потери вооружённых формирований Украины превысили три сотни человек, и цифра эта не финальная», — цитирует его ТАСС.
Ранее Кимаковский сообщил, что часть группировки Вооружённых сил Украины оказалась в окружении под Донецком.