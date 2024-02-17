Власти ДНР: ВСУ потеряли сотни бойцов в попытках вывести войска из-под Донецка

Украинские войска в попытках вывести войска из-под Донецка потеряли несколько сотен бойцов менее чем за сутки.

Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.

«Пытаются вывести свои подразделения из-под Донецка... Менее чем за сутки, по самым скромным подсчётам, потери вооружённых формирований Украины превысили три сотни человек, и цифра эта не финальная», — цитирует его ТАСС.

Ранее Кимаковский сообщил, что часть группировки Вооружённых сил Украины оказалась в окружении под Донецком.