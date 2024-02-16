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Сенатор Никонорова — о ситуации в зоне СВО: настал переломный момент

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Территория Донецкой Народной Республики пока не полностью освобождена, однако в этом деле наступил переломный момент. Об этом заявила член Совета Федерации от ДНР Наталья Никонорова.

Выступая на полях организованного «Единой Россией» Международного форума сторонников борьбы с современными практиками колониализма, сенатор подчеркнула, что в республике гордятся своими защитниками. Они, по её словам, являются героями.

«И сегодня, можно сказать, есть перелом. Мы понимаем, что начали двигаться, движение фронта пошло. И все с большими надеждами ждут, когда же уже вся территория всех воссоединённых субъектов Российской Федерации будет освобождена», — заявила Никонорова.

Ранее сообщалось, что тульские десантники установили российский флаг в центре недавно освобождённого села Весёлое в Донбассе.

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