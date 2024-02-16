Сенатор Никонорова — о ситуации в зоне СВО: настал переломный момент
Выступая на полях организованного «Единой Россией» Международного форума сторонников борьбы с современными практиками колониализма, сенатор подчеркнула, что в республике гордятся своими защитниками. Они, по её словам, являются героями.
«И сегодня, можно сказать, есть перелом. Мы понимаем, что начали двигаться, движение фронта пошло. И все с большими надеждами ждут, когда же уже вся территория всех воссоединённых субъектов Российской Федерации будет освобождена», — заявила Никонорова.
Ранее сообщалось, что тульские десантники установили российский флаг в центре недавно освобождённого села Весёлое в Донбассе.