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МО Азербайджана сообщило о стрельбе на границе с Арменией

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Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные открыли огонь на приграничной территории.
МО Азербайджана сообщило о стрельбе на границе с Арменией
  • AFP
  • © EMMANUEL DUNAND

Отмечается, что удар был нанесён по позициям ВС Азербайджана в направлении посёлка Тезекенд, передаёт Sputnik Азербайджан.

В то же время, в Минобороны Армении назвали дезинформацией сообщения о стрельбе по военным Азербайджана.

Ранее начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что конфликтный потенциал на границе Армении и Азербайджана высокий, нормализация ситуации требует заключения мирного договора.

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