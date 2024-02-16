МО Азербайджана сообщило о стрельбе на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана сообщило, что армянские военные открыли огонь на приграничной территории.

Отмечается, что удар был нанесён по позициям ВС Азербайджана в направлении посёлка Тезекенд, передаёт Sputnik Азербайджан.

В то же время, в Минобороны Армении назвали дезинформацией сообщения о стрельбе по военным Азербайджана.

Ранее начальник Объединённого штаба ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков заявил, что конфликтный потенциал на границе Армении и Азербайджана высокий, нормализация ситуации требует заключения мирного договора.