Советник главы ДНР Гагин: ВСУ отказались от наступательных операций
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Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».
По словам Гагина, на некоторых участках фронта украинские войска пытаются продемонстрировать «показушную» активность.
«От наступательных операций Украина полностью отказалась на данный момент», — цитирует его ТАСС.
При этом Гагин отметил, что, по его мнению, ВСУ не истощены и способны сопротивляться.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ оперативную обстановку на фронте.