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Советник главы ДНР Гагин: ВСУ отказались от наступательных операций

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Советник главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что к настоящему моменту Вооружённые силы Украины отказались от наступательных операций.
Советник главы ДНР Гагин: ВСУ отказались от наступательных операций
  • AP
  • © Libkos

Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Гагина, на некоторых участках фронта украинские войска пытаются продемонстрировать «показушную» активность.

«От наступательных операций Украина полностью отказалась на данный момент», — цитирует его ТАСС.

При этом Гагин отметил, что, по его мнению, ВСУ не истощены и способны сопротивляться.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал очень сложной и напряжённой для ВСУ оперативную обстановку на фронте.

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