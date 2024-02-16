RT в Telegram
Подпишись

Лукашенко рассказал о желании оппозиции забрать у России западные земли

Короткая ссылка
Белорусская оппозиция уже ведёт переговоры с представителями Запада о территориальном переустройстве страны, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства привёл цитаты оппозиции, согласно которым Польша «имеет право на западные земли Беларуси», а в случае «поражения России» белорусская территория «будет прирастать за счёт западных земель» соседней страны.
Лукашенко рассказал о желании оппозиции забрать у России западные земли
  • AFP

Видео с выступлением Лукашенко публикует Sputnik Беларусь.

«Читай, нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей. А западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше», — сказал Лукашенко.

Страна будет бороться за свои земли до последнего, подчеркнул президент.

Сейчас Россия и Белоруссия работают над объединением перечней экстремистов и экстремистских ресурсов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить