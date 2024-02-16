Лукашенко рассказал о желании оппозиции забрать у России западные земли

Белорусская оппозиция уже ведёт переговоры с представителями Запада о территориальном переустройстве страны, сообщил президент республики Александр Лукашенко. Глава государства привёл цитаты оппозиции, согласно которым Польша «имеет право на западные земли Беларуси», а в случае «поражения России» белорусская территория «будет прирастать за счёт западных земель» соседней страны.

Видео с выступлением Лукашенко публикует Sputnik Беларусь.

«Читай, нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей. А западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше», — сказал Лукашенко.

Страна будет бороться за свои земли до последнего, подчеркнул президент.

Сейчас Россия и Белоруссия работают над объединением перечней экстремистов и экстремистских ресурсов.