Лукашенко рассказал о желании оппозиции забрать у России западные земли
- AFP
Видео с выступлением Лукашенко публикует Sputnik Беларусь.
«Читай, нам прирежут что-то из Смоленской, Брянской, может быть, Псковской областей. А западную Беларусь мы должны (до Минска, как вы знаете, граница была) отдать Польше», — сказал Лукашенко.
Страна будет бороться за свои земли до последнего, подчеркнул президент.
Сейчас Россия и Белоруссия работают над объединением перечней экстремистов и экстремистских ресурсов.